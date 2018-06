DNA achado em arma era só de Nisman

A promotora Viviana Fein, que investiga a morte do promotor federal Alberto Nisman, no dia 18, com uma bala na cabeça, anunciou ontem que os únicos vestígios de DNA encontrados na arma calibre 22 eram do próprio Nisman.

Desta forma, os peritos não encontraram nem mesmo rastros genéticos do dono da arma, o técnico em informática Diego Lagomarsino, que emprestou a arma ao promotor na véspera de sua morte. A promotora também confirmou que as escadas do edifício onde Nisman morava, no bairro de Puerto Madero, não têm câmeras de segurança. Além disso, as câmeras do elevador de serviço não estavam funcionando no fim de semana da morte de Nisman.

Dias antes da morte, Nisman havia denunciado a presidente Cristina Kirchner por ter ordenado em 2012 um suposto acobertamento de um grupo de altas autoridades iranianas que teriam realizado em 1994 o atentado contra a Associação Mutual Israelita-Argentina (Amia).

Na semana passada, a promotora Fein declarou que não existiam sinais de pólvora na mão direita de Nisman, embora essa mão - na hipótese de suicídio - tivesse supostamente sido usada para disparar a arma.

Enquanto isso, o governo da presidente Cristina Kirchner aponta Lagomarsino como o principal suspeito da misteriosa morte do promotor federal. No início da semana a presidente Cristina Kirchner, em rede nacional de TV, insinuou que Lagomarsino e Nisman eram "amigos íntimos". Além disso, Cristina, tentou enquadrar o técnico como um "opositor", citando tuítes que Lagomarsino havia postado em sua conta pessoal de Twitter de maio de 2013, ofendendo a presidente argentina.