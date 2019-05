Documento reúne 10 milhões de assinaturas por impeachment de Trump

WASHINGTON - Dois legisladores democratas e vários ativistas apresentaram nesta quinta-feira, 09, um cartão de memória com mais de 10 milhões de assinaturas pedindo ao Congresso que inicie o processo de impeachment do presidente Donald Trump.

"Em nossas mãos temos 10 milhões de razões para estar aqui hoje", declarou o congressista Al Green, ao lado de sua colega Rashida Tlaib e de representantes das organizações MoveOn e Women's March, diante do Capitólio, sede do Congresso em Washington.

"Diante desta situação particularmente obscura para nosso país, este é um momento de luz", destacou Tlaib, que defende o impeachment de Trump há meses.

Na Câmara de Representantes desde janeiro, Tlaib apresentou em março uma resolução solicitando ao Comitê Judicial da casa uma investigação sobre se Trump cometeu crimes passíveis do impeachment.

Trump foi isento, em abril, da suspeita de conluio com os russos na campanha presidencial de 2016, de acordo com o relatório do procurador especial Robert Mueller. Ainda assim, alguns democratas questionam a investigação e, nesta semana, o próprio Senado convocou Donald Trump Jr. para depor novamente sobre a sua ligação com a Rússia durante as eleições. / AFP