Documentos da era Clinton serão tornados públicos Os Arquivos Nacionais dos Estados Unidos tornarão públicas nesta sexta-feira 7,5 mil páginas de documentos da administração Bill Clinton. Os registros cobrem uma ampla gama de assuntos, incluindo a participação da primeira-dama Hillary Clinton na reforma do sistema de saúde, o atentado à bomba em 1995 em Oklahoma City e as relações tumultuadas com Ruanda, Irã e Oriente Médio.