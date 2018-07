Documentos de Bin Laden serão publicados na internet

WASHINGTON - Autoridades norte-americanas disseram que o público norte-americano poderá, em breve, ler na internet parte dos últimos escritos de Osama Bin Laden.

O chefe de contraterrorismo da Casa Branca, John Brennan, disse que parte dos documentos liberados serão disponibilizados online pelo Centro de Combate ao Terrorismo do Exército, da Academia Militar norte-americana, nesta semana.

Os documentos foram recolhidos pelos integrantes do comando da Marinha no complexo onde Bin Laden estava escondido, em Abbottabad, Paquistão, em 2 de maio do ano passado, após a morte do líder da Al-Qaeda.

Dentre os documentos há correspondência do ex-líder com afiliados e seu diário, escrito à mão.

Brennan afirmou que os Estados Unidos estão mais seguros com a morte de Bin Laden e de outros líderes importantes da rede, ocorridos após o ataque.

Ele citou o próprio Bin Laden, que escreveu que o grupo não sobreviveria se seus experientes chefes fossem removidos mais rapidamente do que ele poderia substitui-los.

