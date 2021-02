Documentos judiciais mostram como retórica de Trump alimentou manifestantes que atacaram Capitólio

WASHINGTON - Invadir o Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro não foi uma decisão impulsiva para Jessica Marie Watkins, uma bartender de Ohio e fundadora de uma pequena milícia, segundo promotores federais. Em documentos que a acusam de conspiração e outros crimes por seu papel no motim, eles dizem que ela começou a planejar tal operação logo depois que o ex-presidente Donald Trump perdeu as eleições de novembro, ajudando a recrutar e supostamente a liderar dezenas de pessoas que agiram violentamente para tentar impedir a certificação do voto do colégio eleitoral pelo Congresso.

Em mensagens de texto citadas em documentos judiciais, Watkins deixou claro por que estava indo para Washington. “Trump quer que todos os patriotas saudáveis venham”, ela escreveu a um de seus supostos co-conspiradores em 29 de dezembro, oito dias antes de os promotores dizerem que eles invadiram o prédio.

A questão sobre o que exatamente motivou Watkins e outros supostos manifestantes - e quando seus planos tomaram forma - estará entre as questões centrais do julgamento de impeachment de Trump que começa nesta terça-feira, 9, quando o Senado irá considerar se deve condenar o ex-presidente sob a acusação de que ele incitou a multidão para atacar o Capitólio.

Os nove gerentes de impeachment da Câmara que lideram a acusação de Trump deixaram claro em um relatório de 80 páginas arquivado na semana passada que eles argumentarão que seu papel em inspirar a multidão à ação começou muito antes do discurso de 70 minutos que ele fez naquele dia.

Eles afirmam que a violência era praticamente inevitável depois que Trump passou meses alegando falsamente que a eleição havia sido roubada.

“Ele ampliou essas mentiras a cada momento, tentando convencer os apoiadores de que foram vítimas de uma conspiração eleitoral massiva que ameaçava a continuidade da existência da nação”, escreveram os gerentes de impeachment da Câmara.

Depois de se recusar a seguir o "caminho honrado" e admitir a derrota na eleição, eles escreveram, Trump "convocou uma multidão a Washington, exortou-os a um frenesi e os apontou como um canhão carregado pela Avenida Pensilvânia".

Evidências para apoiar o caso democrata já surgiram em processos criminais federais movidos contra mais de 185 pessoas até agora, após o motim.

A influência de Trump em seus apoiadores é um tema dominante. Documentos judiciais mostram que mais de duas dúzias de acusados no ataque citaram especificamente Trump e seus telefonemas para se reunir naquele dia para descrever nas redes sociais ou em conversas com outras pessoas porque decidiram agir vindo a Washington.

Mesmo quando Trump não é citado pelo nome, registros de dezenas de outros casos mostram como os supostos manifestantes foram amplamente motivados por sua retórica sobre uma eleição roubada - incluindo suas falsas alegações de que o vice-presidente Mike Pence poderia ter usado seu papel cerimonial para impedir a contagem dos votos do colégio eleitoral.

Preparados para a batalha

De acordo com os promotores, o apoiador de Pittsburgh QAnon, Kenneth Grayson, escreveu a um associado em 23 de dezembro: “Estou lá para a maior celebração de todos os tempos depois que Pence liderar a virada do Senado!! Ou estou lá, se o Trump nos disser para invadir a f... capital, eu faço isso então!"

Grayson foi acusado de invadir o Capitólio e de mais cinco crimes. Um advogado de Grayson não respondeu a um pedido de comentário.

Os advogados de Trump negaram que seus ataques às eleições de 2020 possam ser provados - ou que seus comentários na corrida para 6 de janeiro ou em seu comício naquele dia tenham constituído incitamento.

“O 45º presidente exerceu seu direito de Primeira Emenda segundo a Constituição para expressar sua crença de que os resultados das eleições eram suspeitos”, escreveram os advogados Bruce Castor Jr. e David Schoen em resposta à intimação do julgamento.

Além de argumentar que a Constituição não permite que um ex-presidente seja julgado em um processo de impeachment no Senado, os defensores de Trump buscaram analisar a linguagem do discurso inflamado que ele proferiu pouco antes do motim. Seus advogados argumentam que, embora Trump convocasse a multidão para "marchar" até o Capitólio, ele não os incitou a atacar e, em um momento, pediu-lhes que agissem "pacificamente".

E eles procuraram se concentrar apenas em suas observações naquele dia. Em um tuíte no mês passado, o filho de Trump, Donald Trump Jr., escreveu que se alguns manifestantes planejassem um ataque com antecedência, então "POTUS não incitou nada".

Salvo um desenvolvimento dramático, os gerentes de impeachment da Câmara parecem improváveis de conseguir uma condenação. A maioria dos senadores republicanos sinalizou que planeja votar contra a condenação. Mas os democratas esperam apresentar ao país um caso convincente sobre a responsabilidade de Trump pelo motim.

Eles argumentam que pensam que o discurso de Trump em 6 de janeiro pode ser considerado um "incitamento" sob a lei criminal - que a Suprema Corte exige que o discurso seja "direcionado" e "provável" para produzir "ação ilegal iminente".

No domingo, a deputada republicana Liz Cheney, que votou pelo impeachment de Trump, chamou o julgamento do Senado apenas de "instantâneo" e disse que as ações de Trump deveriam ser examinadas como parte das investigações criminais em andamento.

“As pessoas vão querer saber exatamente o que o presidente estava fazendo. Elas querem saber, por exemplo, se o tuíte que ele enviou chamando o vice-presidente Pence de covarde, enquanto o ataque estava em andamento, se aquele tuíte, por exemplo, foi um esforço premeditado para provocar violência”, disse ela na Fox News Sunday. “Há muitas perguntas que precisam ser respondidas e haverá muitas, muitas investigações criminais olhando para todos os aspectos disso e de todos os que estiveram envolvidos, como deveria ser.”

No Senado, os gerentes de impeachment da Câmara argumentarão que, independentemente da investigação criminal, as ações de Trump antes, durante e depois do motim representam um ataque à democracia que equivale ao tipo de "crimes graves e contravenções" que deveriam levar um comandante-chefe a ser condenado pelo Senado segundo a Constituição e impedido de ocupar cargos públicos novamente.

Os gerentes da casa já citaram vídeos feitos na multidão, que mostram que depois que Trump exortou o grupo a "mostrar força", as pessoas podiam ser ouvidas gritando: "Tome o Capitólio agora mesmo!” e “Invada o Capitólio!”

Em seu resumo, eles citaram vídeos feitos dentro do Capitólio, onde um manifestante exclamou: "Esperamos e recebemos ordens de nosso presidente!" e outro provocou um policial: “Fomos convidados aqui. . . pelo presidente dos Estados Unidos! ”

O que acontece a seguir no impeachment do presidente Trump?

Alguns advogados de defesa ecoaram esses argumentos, dizendo que aqueles que participaram do ataque o fizeram a mando de Trump. “Você tem essas pessoas que eram vulneráveis, receptivas e eufóricas”, disse Al Watkins, um advogado que representa Jacob Chansley, que foi fotografado no poço da câmara do Senado, usando um cocar de pele de animal e chifres. “O que essas pessoas ouviram, inclusive meu cliente, foi um convite, um chamado às armas do presidente.”

Watkins disse que Trump levou pessoas razoáveis e respeitadoras da lei como Chansley a um "abismo" por meio do uso "implacável" das mídias sociais para propagar informações falsas. “Se não fosse pelo presidente, eles não teriam descido a Avenida Pensilvânia”, acrescentou. “Eles acreditavam que o presidente iria com eles. Eles pensaram que estavam ajudando o presidente a salvar nosso país.”

A Defensoria Pública Federal de Washington, que representa muitos dos acusados, se recusou a comentar casos individuais. Mas A.J. Kramer, chefe do escritório, disse esperar que possam haver argumentos no tribunal de que Trump tem "total responsabilidade por encorajar o comício, incitando-os e dizendo que ele os liderará" para anular os resultados da eleição.

Os advogados de defesa podem argumentar que Trump "disse a eles para marcharem pela Avenida Pensilvânia, e ele os lideraria, e ele é o comandante-chefe das Forças Armadas e o principal oficial de segurança do país", disse Kramer, acrescentando: "Eu posso" Não fale por qualquer indivíduo em particular, mas certamente acho que terá um grande papel em vários casos. ”

De fato, muitos dos acusados indicaram que se sentiram chamados ao dever em 6 de janeiro, mostram documentos do tribunal.

William Wright Watson disse a um agente do FBI que dirigiu durante a noite de sua casa em Auburn, Alabama, para a capital do país para "apoiar os patriotas, apoiar Trump, apoiar a liberdade", mostram os documentos.

No dia anterior, ele supostamente invadiu o Capitólio, Samuel Fisher postou no Facebook que “às 13h, quando o Congresso certifica a eleição. . . Trump só precisa disparar o sinal do bastão. . . deputar patriotas. . . e então vem a dor.”

O dono de vinícola no Texas Christopher Ray Grider, acusado de destruição de propriedade do governo e outros crimes, disse a uma estação de televisão local que foi a Washington porque “o presidente pediu às pessoas que viessem mostrar seu apoio. Sinto que é o mínimo que podemos fazer”, observam os registros do tribunal.

Ele acrescentou que estava a poucos metros do colega Ashli Babbitt quando ela tentou se arrastar por uma janela quebrada para o lobby e foi fatalmente baleada por um policial do Capitólio.

O advogado de Grider, Brent Mayr, disse que é "surreal" que Grider seja encarcerado enquanto "Donald Trump está sentado lá na Flórida fazendo o que sente que quer fazer". "Ele apoiou o presidente Donald Trump. Ele foi lá para apoiar o presidente. Ele alguma vez previu que o que estava para acontecer iria acontecer? Absolutamente não”, disse Mayr, em uma entrevista.

Trump tuitou repetidamente sobre a reunião de 6 de janeiro, exortando seus partidários a virem a Washington como uma forma de pressionar o Congresso - e seu grito de guerra foi eficaz, mostram documentos do tribunal.

Em 19 de dezembro, mais de duas semanas antes do comício, Trump tuitou: "Grande Protesto em D.C. em 6 de janeiro. Esteja lá, será selvagem!"

Gina Bisignano, proprietária de um salão em Beverly Hills, Califórnia, respondeu rapidamente no Twitter: “Eu estarei lá”. Mark Sahady, um organizador de Boston, tuitou que seu grupo “estará em D.C. mais uma vez no dia 6 de janeiro para se divertir”.

Em Montana, Henry Philip Munzter postou o tuíte de Trump no Facebook com uma nota: “Irei para Washington DC. Avise quem quiser se juntar a mim. ”

Todos os três foram acusados de invadir o prédio.

Alguns advogados de defesa, que representam pessoas acusadas de crimes relacionados ao motim, indicaram que planejam usar as palavras de Trump no tribunal para tentar argumentar que seus clientes não poderiam saber que suas ações eram ilegais.

O advogado de Sahady, Rinaldo Del Gallo, disse que vai argumentar que Sahady pensou que ele tinha permissão para entrar no Capitólio, em parte por causa do discurso de Trump. “O fato de que o presidente disse para ir ao Capitólio, e ele é o Executivo - não é como um João nas ruas dizendo isso, ele é o presidente - é de alguma relevância”, disse ele.

Enquanto a multidão gritava: "Lute por Trump!" no comício daquele dia, Trump disse ao grupo: “vamos caminhar pela Avenida Pensilvânia - eu amo a Avenida Pensilvânia - e vamos para o Capitólio”. Mas Trump voltou para a Casa Branca, enquanto uma multidão de seus apoiadores atacava barricadas de metal ao redor do prédio.

Brandi Harden, uma advogada de Emanuel Jackson, um homem de 20 anos da Pensilvânia acusado de atacar policiais com um taco de beisebol, escreveu em uma ação judicial recente que Jackson é "mentalmente deficiente", não tem histórico criminal, não possui celular e recentemente perdeu sua casa. Ela escreveu que ele foi "inspirado por propaganda inflamada".

Argumentando que Jackson deveria ser libertado da prisão por fiança, ela disse que suas ações foram "espontâneas e provocadas pelas declarações feitas durante o comício‘ Stop the Steal ’.” Hardin não respondeu a um pedido de comentário.

Outros que supostamente planejaram com antecedência invadir o Capitólio também parecem ter sido influenciados pelo ataque ininterrupto de Trump à integridade da eleição - e por sua descrição de 6 de janeiro como um confronto final.

No momento em que o Congresso se reuniu em uma sessão conjunta naquele dia, Trump havia considerado todos os tipos de formas extralegais para se agarrar ao cargo, incluindo pressionar funcionários republicanos a mudar os resultados de seus Estados e pesar uma proposta para usar os militares para repetir a eleição em condados importantes. Nas redes sociais, partidários fervorosos pediam que ele invocasse a Lei de Insurreição e mobilizasse os militares e a Guarda Nacional.

Jessica Marie Watkins, uma veterana do Exército dos EUA e bombeira voluntária de Ohio, foi acusada junto com outras duas pessoas de conspirar para "parar, atrasar e impedir a certificação do Congresso do voto do colégio eleitoral".

Os promotores dizem que ela era filiada ao Oath Keepers, um grupo de milícia nacional que se autodenominava, e fundou uma organização paramilitar local menor chamada Ohio State Regular Militia. Eles a acusaram de ajudar a treinar outros desordeiros, organizando suas viagens e, em seguida, atacando o prédio de forma coordenada, enquanto usava um colete à prova de balas e outros equipamentos táticos.

“Temos cerca de 30-40 de nós. Estamos nos mantendo juntos e seguindo o plano ”, disse Watkins por meio de um aplicativo de walkie-talkie enquanto a violação estava em andamento, de acordo com documentos judiciais.

Um advogado de Watkins se recusou a comentar, e seu namorado não respondeu aos pedidos de comentário. Um advogado de outro homem acusado negou que ele estivesse envolvido no planejamento ou coordenação de qualquer ação para invadir o prédio.

Em sua troca de mensagens de texto com um suposto co-conspirador em 29 de dezembro, Watkins descreveu suas esperanças de como seria o dia 6 de janeiro - e por que ela sentiu que deveria participar. “Se Trump ativar o Ato de Insurreição”, escreveu ela, “odiaria perdê-lo”.