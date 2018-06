Doença afasta Kirchner de festa da Independência

A Unidade Médica Presidencial disse, neste domingo, que a presidente, de 61 anos, realizará suas atividades na residência presidencial até quarta-feira, quanto estava previsto que ela presidiria outros eventos para marcar a independência de 198 anos da Argentina.

O afastamento público de Kirchner coincide com o início, amanhã, das negociações em Nova York para resolver a disputa do país com os detentores de bônus norte-americanos de US$ 1,5 bilhão em dívidas.

Em janeiro, Kirchner recebeu tratamento médico por causa de uma dor no quadril e dor no ciático. No último outono, ela se submeteu a uma cirurgia na cabeça para remover um coágulo de sangue. Um período de 40 dias entre dezembro e janeiro, quando a presidente ficou sem fazer comentários públicos, gerou preocupação sobre sua condição de saúde.

Kirchner tinha convidado aliados de esquerda do Equador, Venezuela e Uruguai para a celebração do Dia da Independência na quarta-feira na cidade de San Miguel de Tucumán. O encontro foi anunciado como uma oportunidade para a líder argentino conseguir apoio internacional contra o que ela chama de "fundos abutre" - uma referência aos fundos especulativos que agiriam como abutres sobre a dívida de países que sofreram bancarrotas. Fonte: Associated Press.