Doente, rei da Tailândia falta ao próprio aniversário Os tailandeses celebraram nesta sexta-feira o aniversário de 87 anos do rei Bhumibol Adulyadej, mas ele próprio não compareceu aos eventos, em função de sua saúde debilitada. Ele está hospitalizado desde outubro, quando teve a vesícula biliar removida. Seu filho e herdeiro, Vajiralongkorn, o representou em uma cerimônia religiosa. Considerado um dos monarcas mais ricos do mundo, ele também é o que está no poder há mais tempo.