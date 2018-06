Dois albaneses morrem em operações de resgate em balsa grega

Dois marinheiros albaneses morreram nesta terça-feira durante as operações de resgate de uma balsa grega que pegou fogo no fim de semana. Aparentemente, os indivíduos foram atingidos por um cabo que estavam tentado ligar à balsa, disse Dionis Dulaj, o porta-voz da polícia na cidade portuária albanesa de Vlore. A representante do Ministério da Defesa Edlira Prendi anunciou as mortes.

A empresa de salvamento holandesa Salvage Smit estava supervisionando as operações para garantir a segurança da balsa, após a conclusão na segunda-feira do resgate de 427 pessoas. Dez pessoas morreram devido ao incêndio. Um barco salva-vidas foi deslocado para o local, mas a maioria das pessoas na balsa foi transportada por helicópteros em uma operação que enfrentou fortes ventos e chuvas.

Martijn Schuttevaer, um porta-voz da empresa controladora da Smit, a Royal Boskalis Smit, disse que um cabo foi conectada no início de terça-feira e que a prioridade era conseguir uma conexão mais pesada de reboque, auxiliada pela chegada de rebocadores maiores. Não ficou claro se isso era a operação em andamento quando os marinheiros albaneses foram atingidos.

Schuttevaer disse os funcionários também estavam na embarcação para apagar qualquer fogo restante. "Ainda há fumaça", afirmou. Nenhuma decisão ainda foi tomada sobre aonde levar a balsa.

A marinha italiana, por sua vez, disse que a busca de possíveis passageiros desaparecidos a partir da balsa continua. As autoridades dizem que discrepâncias no manifesto da embarcação tornam impossível saber quantas pessoas, caso haja alguma, ainda podem estar sumidas. Fonte: Associated Press.