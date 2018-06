Dois alemães são detidos por razões políticas na Turquia, diz Alemanha

BERLIM - O ministério alemão de Relações Exteriores denunciou nesta sexta-feira,1, a detenção por "razões políticas" de dois de seus cidadãos na Turquia, o que eleva para 12 o número de alemães que Berlim considera como presos políticos no país.

"Em 31 de agosto outros dois cidadãos alemães foram detidos por razões políticas. O consulado geral de Izmir foi informado das duas detenções por fontes não oficiais. A polícia do aeroporto de Antalya (sul) as confirmou", anunciou a porta-voz do ministério, Maria Adebahr.

As autoridades consulares não puderam reunir-se nem falar com essas duas pessoas, motivo pelo qual a porta-voz não deu mais detalhes sobre o caso, nem sobre a identidade dos detidos.

No total, dos 12 alemães detidos segundo Berlim por razões políticas na Turquia, quatro têm a dupla nacionalidade.

O caso mais emblemático é o de Deniz Yücel, que tem dupla cidadania alemã e turca e trabalha como correspondente do jornal Die Welt na Turquia, detido no final de fevereiro por propaganda "terrorista" e incitação ódio. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan o qualificou de separatista curdo e de "agente alemão".

As relações entre Turquia e Alemanha são tensas desde o fracassado golpe de 16 de julho de 2016. Ancara acusa Berlim de indulgência em relação aos "terroristas" ao abrigar separatistas curdos e supostos golpistas./ AFP