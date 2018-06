Dois alunos ficam feridos em ataque a tiros em uma escola de Los Angeles

LOS ANGELES - Dois estudantes de 15 anos foram feridos por disparos nesta quinta-feira, 1.º de fevereiro, enquanto assistiam a uma aula em Los Angeles. Segundo a polícia local, uma menina, provavelmente de 12 anos, foi detida.

Um grupo de paramédicos que foi envidado à escola Salvador Castro, na área central de Westlake às 15 horas (de Brasília), afirmou ter levado um menino e uma menina ao hospital. Ele levou um disparo na cabeça e estava em estado crítico e ela foi atingida no punho e seu estado de saúde era estável. Uma mulher de 30 anos foi tratada com ferimentos menores, informou o Corpo de Bombeiros de Los Angeles.

Imagens de TV mostraram uma menina de cabelos pretos sendo algemada. A arma usada no crime foi recuperada, de acordo com o Departamento de Polícia do Distrito Escolar Unificado de Los Angeles.

O ataque a tiros aconteceu em uma aula do campus que a escola Salvador Castro divide com a escola Belmont. No local, estudam 365 alunos, a maioria hispânico. / AFP e AP