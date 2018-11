Dois anos após a vitória de Trump, democratas têm razão para celebrar

Enquanto a apregoada onda azul pela qual os democratas esperavam não se concretizou completamente, os dias de controle de um só partido em Washington parecem ter acabado. A força do presidente Donald Trump nas áreas rurais manteve o Senado sob controle dos republicanos, mas os eleitores dos distritos urbanos e suburbanos de todo o país enviaram à Casa Branca uma mensagem clara nesta votação de meio de mandato: eles querem um controle sobre o presidente dos Estados Unidos.

Quando o novo Congresso for empossado em janeiro deste ano, os democratas serão capazes de conter as ambições legislativas de Trump e, munidos de poder de intimação, dar uma demonstração de poder para iniciar investigações sobre alegações de má conduta do presidente e de sua administração. Se o advogado especial, Robert Mueller, encontrar provas substanciais de conduta ilegal durante a eleição de 2016, ele agora teria uma ala receptiva do governo para ir adiante com suas descobertas.

Mas depois de oito anos em minoria, os democratas que esperam recuperar a Casa Branca em 2020 também terão que provar que estão interessados em governar - e moderar as ambições liberais dos esquerdistas mais radicais do partido.

“É como ser a equipe de resgate em um engavetamento de 88 carros - quem sabe por onde começar?”, Perguntou o deputado Jamie Raskin, democrata de Maryland. “Acho que o princípio básico é que temos que progredir nos problemas reais do país.”

Líderes democratas já disseram que planejam usar seu primeiro mês como maioria da Câmara para promover mudanças radicais nas futuras leis de campanha e ética, incluindo a proibição de manipulação arbitrária dos distritos eleitorais em busca de vantagens e a restauração das principais cláusulas de aplicação da lei de direitos de voto. Eles também pretendem pressionar por investimentos em infraestrutura e legislação para controlar os custos em alta de medicamentos prescritos - iniciativas que testarão se Trump está disposto a trabalhar com eles.

Mas sem números avassaladores, os democratas não terão forças para pressionar por muitas das iniciativas que seu flanco esquerdo seguiu: um sistema de saúde de pagamento único; a ousada expansão do acesso à faculdade e pelo menos mostrar controle sobre aplicação da legislação em Imigração e Alfândega.

Os democratas também terão que equilibrar as ambições legislativas com seus esforços para satisfazer os desejos de sua base de investigar o presidente. Isso poderia levar a um impasse.

“A expectativa é que nos comportemos como um ramo real do governo e não apenas como submissos a Trump, como este atual Congresso tem estado nos últimos dois anos”, disse o deputado Raúl Grijalva, democrata do Arizona. "Há a expectativa de que haja um equilíbrio de poder, o que pode significar um impasse”.

As eleições de meio de mandato são sempre um referendo sobre o presidente, e nunca foram tanto quanto em 2018, quando Trump disse aos eleitores em todo o país que quem estava nas urnas era ele. Historicamente, o partido fora do poder obtém cargos na primeira metade de uma presidência, e os democratas seguiram esse padrão este ano.

Diferentemente das eleições de meio de mandato de 2006, quando o presidente George W. Bush declarou que os democratas haviam dado “um nocaute”, ou em 2010, quando o presidente Barack Obama descreveu a vitória dos republicanos como “uma derrota decisiva”, os democratas não conseguiram uma vitória esmagadora na noite de terça-feira.

Mas eles têm muito o que comemorar. Os democratas não apenas conquistaram os distritos onde eram favoritos, mas controlaram muitos onde não eram. Em Nova York, Max Rose, executivo de saúde e veterano do Exército, depôs o deputado Dan Donovan, o único membro republicano da delegação congressional de Nova York, em uma disputa que, segundo analistas, se inclinava para o republicano.

No Texas, Colin Allred, ex-jogador da National Football League e advogado de direitos civis, derrotou o republicano Pete Sessions. E em Illinois, Lauren Underwood derrotou o republicano Randy Hultgren, que ganhou por 19 pontos em 2016. / Tradução de Claudia Bozzo