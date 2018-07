Dois ativistas palestinos morrem em ataque contra Gaza

O Exército israelense confirmou o ataque, mas fontes militares disseram que ele não teve ligação com o ocorrido na fronteira egípcia, quando homens armados entraram em território israelense e mataram um trabalhador da construção civil, dando início a um confronto que deixou dois dos atacantes mortos.

"Dois palestinos foram mortos e durante um ataque aéreo israelense contra um grupo de pessoas a leste de Beit Hanun", disse Adham Abu Selmiya, porta-voz do serviço de emergência de Gaza.

Testemunhas identificaram os dois homens como integrantes do movimento radical Jihad Islâmica e disseram que eles dirigiam uma motocicleta perto da fronteira israelense. Elas identificaram os homens como Mohamed Shabat e Ismail Odeh e disseram que eles estavam na faixa dos 20 anos.

Os militares confirmaram o ataque, descrevendo os dois homens como parte de um "esquadrão de francoatiradores que opera perto da cerca de segurança no norte da Faixa de Gaza".

O Exército de Israel realizou dois ataques a Gaza durante a noite, atingindo o que identificaram como um local de fabricação de armas no sul e outra "instalação de atividade terrorista" no centro do território costeiro.

Os ataques ocorreram horas depois de militantes terem disparado oito morteiros contra as tropas israelenses que estavam na fronteira. As informações são da Dow Jones.