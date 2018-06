Dois aviões se chocam na pista do aeroporto de Toronto

TORONTO - Dois aviões se chocaram na sexta-feira, 05, nas pistas do Aeroporto Internacional de Toronto, no Canadá, sem deixar vítimas, apesar do impacto ter causado um pequeno incêndio em um dos dispositivos, que obrigou a saída de emergência dos passageiros.

O acidente ocorreu quando um avião sem passageiros ou tripulantes da companhia Sunwing, e que estava sendo rebocado, bateu em um avião da WestJet que acabava de chegar de Cancún (México) com 168 passageiros e seis tripulantes.

O impacto provocou um pequeno incendiou no avião da Sunwing.

Um dos passageiros declarou à emissora canadense CBC que após a confusão do impacto inicial, aconteceram momentos de pânico quando o avião da Sunwing começou a derramar combustível e ocorreu um incêndio.

Com o fogo, os passageiros do avião da WestJet foram obrigados a escapar utilizando as rampas de emergência.

O trabalho para a retirada dos passageiros foi dificultada pelas condições meteorológicas de Toronto, onde no momento do acidente o termômetro marcava -20ºC.

Outros passageiros da WestJet declararam que a retirada foi dificultada por alguns passageiros que recolhiam suas bagagens de mão. /EFE