Dois carros-bomba explodem na Suécia e não deixam vítimas

A porta-voz da polícia Linda Pleym informou que ninguém ficou ferido na explosão, que aconteceu na madrugada deste sábado em Rosengaard, bairro dominado por imigrantes vindos do Iraque, Kosovo, Bósnia e Líbano. Um carro-bomba explodiu nas proximidades de um prédio e o outro num estacionamento próximo.

Não há informações sobre a autoria das ações nem se elas estão relacionadas. Nenhuma prisão foi feita.

Estas foram as explosões mais recente de uma série que abalou a cidade nos últimos meses. No início deste ano, um edifício que abriga um tribunal escritórios de polícia e do Ministério Público, além de um centro de detenção, foi alvo por duas vezes. Ninguém ficou ferido. Fonte: Associated Press