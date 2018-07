Dois deputados do PRI são assassinados em 48 horas no México

CIDADE DO MÉXICO - O deputado do Partido Revolucionário Institucional (PRI) Jaime Serrano Cedillo, de 45 anos, foi assassinado domingo em Nezahualcoyotl, distrito vizinho da Cidade do México. Ele é o segundo deputado do partido morto em 48 horas.

Na sexta-feira, Eduardo Castro Luque, também do PRI, foi baleado ao sair de casa, em Cidade Obregon, por dois homens em uma moto. A imprensa local reportou que Cedillo foi esfaqueado no peito quando caminhava na rua e foi levado para um hospital por sua família, mas não resistiu aos ferimentos.

Os deputados pertenciam ao mesmo partido do presidente recém-eleito, Enrique Pena Nieto. Até agora, autoridades não encontraram ligação entre os crimes.

O governador do Estado do México, Eruviel Avila Villegas, condenou o ataque pelo twitter e pediu investigações. O presidente também condenou a ação. "Lamento e condeno o assassinato do Dep. Jaime Serrano Cedillo. Os responsáveis devem ser punidos. Meus pêsames aos familiares", escreveu em seu twitter.

Políticos do país pediram por mais proteção: "Nós precisamos de uma lei que nos proteja, nos dê segurança. Nós precisamos de justiça e viver sob a proteção da lei", afirmou Cristina Diaz Salazar, secretária-executiva do Comitê Executivo Nacional do PRI.

"A Procuradoria desenvolverá as investigações correspondentes para determinar a forma como ocorreram os fatos, assim como descobrir o paradeiro dos supostos responsáveis", informou, por meio de comunicado, a Procuradoria Geral de Justiça do Estado.

Com AP e Efe