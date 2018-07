Dois deputados do PRI são mortos em três dias O deputado mexicano Jaime Serrano Cedillo, do Partido Revolucionário Institucional (PRI), foi assassinado no domingo com uma facada no peito em Nezahualcóyotl, na região da Cidade do México. Ele foi o segundo político da legenda - pela qual o próximo presidente do país, Enrique Peña Nieto, se elegeu, em julho - a ser morto em três dias. Na sexta-feira, o deputado priista Eduardo Castro Luque foi assassinado a tiros em Ciudad Obregón, em Sonora. Em agosto, o prefeito eleito de Matehuala, do PRI, também foi morto.