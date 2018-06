Dois desaparecem durante tempestade em Cuba

Um oficial da embaixada da França em Havana, que falou sob anonimato por não ter autorização para fazer comentários públicos, afirmou que Manaud, de 66 anos, vivia em Cuba há anos.

Meteorologistas não descartam chances de o sistema se tornar uma tempestade tropical.

México

Fortes chuvas atingem a costa do Pacífico no litoral mexicano neste sábado, com a tempestade tropical Bud enfraquecida, mas cobrindo praias e vilas em Puerto Vallarta.

O governo do México mudou o alerta de furação para alerta de tempestade tropical, e o Central Nacional de Furações, na Flórida, disse que os ventos de 185 km/h perderam força para 95 km/h na noite desta sexta-feira.

Em resposta às pesadas chuvas da sexta-feira, o governo mexicano cancelou aulas em 11 comunidades que deveriam ser atingidas pela tempestade em Jalisco. Abrigos de emergência foram montados, muitos em classes de colégios. As informações são da Associated Press.