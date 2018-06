Dois dias após a histórica cúpula com Kim, Trump celebra aniversário de 72 anos

WASHINGTON - O presidente dos EUA, Donald Trump, chega nesta quinta-feira, 14, aos 72 anos, dois dias após a histórica cúpula com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, em Cingapura.

No fim de 2016, aos 70 anos, Trump se transformou no político de mais idade a assumir pela primeira vez a presidência dos EUA. Ronald Reagan tinha 73 anos quando foi reeleito em 1984.

A saúde do republicano, tanto física quanto mental, desperta muito interesse em seu país. Em janeiro, ele realizou sua primeira consulta médica desde que chegou ao poder. O médico da Casa Branca, Ronny Jackson, disse que o presidente está em um “excelente estado de saúde”.

Antes de ser eleito, os responsáveis por sua campanha tornaram pública, em dezembro de 2015, uma nota escrita pelo médico pessoal do republicano na época, Harold Bornstein, na qual garantia que “se Trump for eleito, posso afirmar sem equívocos que será a pessoa com melhor saúde já eleita à presidência” dos EUA.

No começo de maio, Bornstein afirmou à emissora CNN que Trump o havia “ditado inteiramente esta carta”. Ele também disse à NBC que, em fevereiro de 2017, três pessoas próximas ao magnata foram ao gabinete dele e retiraram todos os dossiês relacionados ao chefe da Casa Branca. A ação foi realizada dias depois que o médico disse ao jornal The New York Times que o republicano tomava remédios para estimular o crescimento do cabelo. / AFP