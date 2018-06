Dois foguetes da Síria atingiram Colinas de Golan, diz Israel

JERUSALÉM - Ao menos dois foguetes partiram da Síria e atingiram as Colinas de Golan nesta terça-feira, 27, afirmaram autoridades militares israelenses, que responderam com um ataque de artilharia.

O confronto veio depois que um ataque aéreo em território sírio matou seis membros do grupo Hezbollah na semana passada, assim como um general iraniano. Israel não assume nem nega a autoria pelo atentado, mas se preparou para uma resposta síria posicionando suas defesas antiaéreas na região e aumentando a vigilância na fronteira.

De acordo com o porta-voz do Exército israelense, coronel Peter Lerner, o ataque "parece ter sido intencional". Ele se negou a comentar se ele poderia ter sido uma resposta ao ataque aéreo da semana passada.

O primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, afirmou que o país vê os ataques com foguetes "com muita seriedade", e que o país deve retaliar os ataques. "Aqueles que brincam com fogo terão fogo", disse Netanyahu no memorial do Dia Internacional da Lembrança do Holocausto. / ASSOCIATED PRESS