Dois funcionários da ONU são assassinados na Somália

Um funcionário local da ONU confirmou que os dois homens mortos eram estrangeiros e trabalhavam no Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC).

"Dois homens brancos foram baleados no interior do aeroporto logo que desceram de um avião", disse Mohammed Mire, oficial de segurança local. Um funcionário do aeroporto afirmou que o responsável pelo ataque estava vestido com um uniforme da polícia.

"Um deles morreu dentro do aeroporto e o outro foi levado às pressas ao hospital, onde morreu mais tarde por conta dos ferimentos", disse Hassan Ahmed, uma das testemunhas.

Galcaio está situada a 575 quilômetros ao norte da capital Mogadiscio e fica na fronteira com o estado separatista de Puntland. Fonte: Dow Jones Newswires.