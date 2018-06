Dois funcionários do metrô de Moscou são detidos por negligência

MOSCOU - Autoridades russas informaram nesta quarta-feira, 16, que dois funcionários do metrô de Moscou foram detidos sob a suspeita de negligência na segurança, o que pode ter sido a causa do acidente que matou pelo menos 21 pessoas na terça-feira.

Mais de 150 passageiros ficaram feridos depois que três vagões de um trem descarrilaram durante o horário mais movimentado do metrô pela manhã. Alguns órgãos da mídia local dizem que 22 pessoas morreram.

O Comitê Investigativo, instância do governo federal, afirmou que foram detidos um supervisor e um assistente dele sob a suspeita de falha no monitoramento da atividade de um mecanismo em um túnel subterrâneo. "O trabalho foi feito de modo inadequado", disse o comitê em um comunicado. "Isso fez com que o trem saísse dos trilhos, causando a morte de 21 pessoas e vários ferimentos em mais de 150 passageiros."

O acidente foi o pior em anos no superlotado metrô de Moscou e trouxe novamente à tona a preocupação com a segurança do transporte na Rússia, cuja qualidade é irregular. Não há nenhuma evidência de que o incidente tenha sido um ataque de militantes. /REUTERS