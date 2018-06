Duas pessoas morrem e uma fica ferida após tiroteio em shopping no Arizona

TUCSON - Um capitão do Corpo de Bombeiros de Tucson, no Arizona, foi o autor dos disparos que matou um homem e deixou uma mulher ferida no último sábado, 15. Após o tiroteio dentro do Firebirds Restaurante, Frederick Bair, 60 anos, cometeu suicídio.

Neste domingo, 16, o porta-voz do Departamento de Xerife de Pima County, Cody Gress, disse que Bair fez vários disparos dentro do restaurante, matando Eliot Cobb, 65 anos, e atingindo na perna Mary Jo Bair, 57 anos, ex-esposa de Bair.

O motivo do crime ainda está sendo investigado. Gress disse que os detetives estavam entrevistando algumas pessoas que estavam no restaurante no momento do tiroteio. /Associated Press