Dois jovens são presos suspeitos de matar jornalista na Irlanda do Norte

LONDRES - Dois jovens foram detidos neste sábado, 20, suspeitos do assassinato a tiros da jornalista Lyra McKee em Derry, segundo o serviço da Polícia da Irlanda do Norte (PSNI). As detenções dos jovens, de 18 e 19 anos, foram feitas em virtude da legislação antiterrorista. Os dois homens foram levados para uma delegacia de Belfast, onde serão interrogados.

Os agentes que investigam a morte de Lyra McKee, repórter de 29 anos que foi baleada durante confronto entre cidadãos e polícia na noite da última quinta-feira, 18, divulgaram imagens do tiroteio com a esperança de que os cidadãos pudessem ajudar a localizar os autores.

A jornalista e escritora, natural de Belfast, não estava trabalhando no momento do fato. Ela levou tiros na cabeça supostamente disparados por dissidentes republicanos vinculados a chamada Nova IRA, segundo a polícia, quando estava em Creggan, área residencial de Derry. / EFE