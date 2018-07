Dois manifestantes morrem em confrontos no Cairo

A jovem ativista Sahar Abdel-Mohsen disse ter visto os corpos de dois manifestantes e acompanhou a transferência deles até o necrotério de um hospital do Cairo. Segundo ela, os corpos apresentavam ferimentos de armas de fogo. Segundo ela, um dos mortos era um rapaz de 22 anos e que o sangue "continuava a pingar de sua cabeça".

Os confrontos tiveram início na noite de quinta-feira, depois que a polícia militar invadiu o acampamento dos manifestantes, que estão do lado de fora do prédio do gabinete nas últimas três semanas. Eles exigem que os generais que comandam o país deixem o poder.

Segundo o Ministério da Saúde, pelo menos 99 pessoas ficaram feridas, algumas com fraturas e ferimentos a bala. As informações são da Associated Press.