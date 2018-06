Dois marinheiros morrem em naufrágio no Pacífico

O acidente ocorreu a 1.100 milhas náuticas a oeste de Cabo San Lucas, México, e a embarcação enviou um pedido de ajuda na sexta-feira. As vítimas fatais foram gravemente queimadas, disse a major, citando a tripulação. Outras duas pessoas sofreram os mesmos ferimentos.

Membros de um grupo de resgate da força aérea pularam de paraquedas no mar e usaram botes infláveis para chegar ao navio. Eles trataram os marinheiros no sábado e na manhã de domingo, e os encaminharão a uma unidade de tratamento de queimaduras em San Diego. Fonte: Associated Press.