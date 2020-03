Dois mil refugiados chegam à fronteira entre a Turquia e a Grécia

Cerca de dois mil refugiados chegaram à fronteira com a Grécia neste domingo, 1, para tentar entrar na Europa depois que o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, anunciou a abertura das fronteiras nesse sábado, 29, disseram jornalistas da AFP.

Migrantes, incluindo sírios, afegãos e iraquianos, incluindo mulheres e crianças, haviam deixado Istambul e estavam caminhando em uma linha indiana até o posto fronteiriço de Pazarkule (chamados Kastanies no lado grego).

Pequenos grupos de pessoas continuaram chegando à fronteira neste domingo de manhã, segundo jornalistas da AFP.

A Turquia disse no domingo que abriu suas fronteiras com a Europa para permitir a passagem de migrantes, apesar do pacto de 2016 com a União Europeia, no qual o país estava comprometido com o combate à imigração ilegal.

A ONU avaliou no sábado em 13 mil o número de pessoas na fronteira greco-turca.

Por seu lado, a União Européia expressou sua "preocupação" nesse sábado e disse estar disposta a fornecer mais ajuda à Grécia e à Bulgária, ambas na fronteira com a Turquia.

No lado grego, as forças de segurança lançaram granadas para impedir que os migrantes cruzem a fronteira. Houve vários confrontos entre os migrantes atirando pedras e as forças de segurança gregas.

A decisão da Turquia de abrir fronteiras é uma maneira de pressionar os países ocidentais a obter apoio na Síria, onde as forças turcas sofreram perdas significativas na semana passada, com a morte de 33 soldados. /AFP