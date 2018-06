Dois militares brasileiros são feridos na República Centro-Africana

BANGUI - Ao menos 15 pessoas morreram nesta terça-feira, 1.º de maio, entre elas um padre, em um ataque na capital da República Centro-Africana, Bangui. Homens armados atacaram uma igreja no bairro predominantemente muçulmano PK5 usando armas e granadas. Pouco tempo depois, dois militares brasileiros que integram a missão de paz da ONU no país foram feridos no mesmo bairro.

Segundo o Ministério da Defesa do Brasil, a viatura onde os militares estavam foi apedrejada durante um confronto local, a polícia agiu e os militares foram deslocados para uma unidade de atendimento hospitalar de baixa complexidade. "A capitão-de-corveta Márcia Andrade Braga, da Marinha, teve escoriações e ferimentos leves e já recebeu alta. Já o tenente-coronel Carlos Henrique Martins Rocha, do Exército, teve uma lesão na face e suspeita de traumatismo cranioencefálico, e foi deslocado para um hospital em Entebbe, Uganda", informou o ministério.

Segundo testemunhas, o ataque contra a igreja Notre Dame de Fátima ocorreu pela manhã. Alguns fiéis conseguiram fugir durante o atentado após a polícia fazer um buraco na parede. "Com pânico, alguns cirstãos começaram a correr no meio das balas e então vimos que granadas começaram a ser jogadas", afirmou Moses Aliou, um dos padres do local.

O bairro atacado nesta terça-feira é o mesmo onde, no mês passado, 21 pessoas foram mortas quando passava um comboio de forças de paz da ONU. / REUTERS