Dois militares libaneses e uma menina morrem durante confrontos

BEIRUTE - Dois militares libaneses morreram durante a noite em confrontos com militantes islamitas na cidade de Arsal, fronteira com a Síria. Na cidade de Trípoli, uma menina de oito anos foi baleada e também morreu, informaram fontes de Segurança nesta terça-feira, 5.

O Exército libanês acrescentou, em um comunicado, que pelo menos sete soldados ficaram feridos, um deles em estado grave, quando o ônibus onde viajam foi atacado em Trípoli.

Os dois militares que morreram, um capitão e um soldado, participavam de "combates contra terroristas", informaram as Forças Armadas. Os confrontos tiveram início no sábado 2 e deixaram até o momento 16 mortos, 86 feridos e 22 desaparecidos.

Desde 7h30 (1h30 pelo horário de Brasília) desta terça, unidades do Exército tentam retomar o controle do prédio do tribunal islâmico e os edifícios próximos em Arsal. / EFE e REUTERS