Dois palestinos morrem após bombardeio em Gaza

FAIXA DE GAZA - Dois palestinos morreram e outros cinco ficaram feridos em um bombardeio próximo à fronteira entre Egito e Israel, indicou nesta quinta-feira, 9, o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, governada pelo Hamas.

O bombardeio, segundo Gaza, ocorreu após vários disparos de foguetes na noite de quarta-feira, 8, realizado a partir do Sinai egípcio contra o balneário israelense de Eilat, no Mar Vermelho. O exército israelense não confirmou ter realizado bombardeios.

A península do Sinai faz fronteira com Israel até o leste e ao norte na Faixa de Gaza.

A morte de dois palestinos ocorreu mais ao norte que os disparos de foguetes de quarta, que segundo o exército israelense não deixou feridos.

A região é cenário de regulares enfrentamentos de soldados e policiais egípcios com membros do grupo Província de Sinai, braço egípcio do grupo jihadista Estado Islâmico.

Israel denuncia regularmente as idas e vindas de pessoas e armas entre a península e a Faixa de Gaza, dirigida por um de seus principais inimigos, o Hamas islamita. / AFP