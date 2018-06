Dois palestinos são mortos por soldados israelenses

Como parte da repressão, Israel tenta desmantelar o grupo Hamas, que tem elogiado os sequestros, mas não assumiu a responsabilidade.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que há provas da participação do Hamas e que irá compartilhar essa evidência com diversos países.

Já o presidente palestino, Mahmoud Abbas, falou que Israel não tem nenhuma informação certa de que o Hamas planejou o sequestro. "Quando Netanyahu tem tais informações, ele precisa me atualizar e nós iremos tomar as providências de acordo com as nossas leis", disse Abbas, ao jornal israelense Haaretz. Fonte: Associated Press.