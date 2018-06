Dois policiais são baleados em tiroteio no Canadá

Segundo a polícia, os oficiais estavam investigando um queixa de carro roubado que levou a uma discussão com um civil. Eles foram baleados por volta das 3h (horário local), no Apex Casino. De acordo com o porta-voz Marlin Degrand, eles não tiveram chance de reagir e o suspeito fugiu do local. Um dos oficiais está em estado grave e o outro também apresenta quadro sério, mas estável. Os nomes dos oficiais ainda não foram revelados. O suspeito foi descrito como um homem branco de 25 a 35 anos. Ele está armando e é considerado perigoso.

O primeiro-ministro do Canadá, Stephen Harper, se manifestou por meio da rede de microblogs Twitter. "Os pensamentos e orações do Canadá estão com os oficiais da polícia montada de Alberta, que lidam com uma investigação de tiroteio na área de St. Alberta", disse. Fonte: Associated Press.