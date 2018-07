Dois policiais são mortos durante eleição nos Camarões Dois policiais militares foram mortos neste domingo na instável região do Bakassi, sudoeste dos Camarões, enquanto faziam a segurança da eleição presidencial, informou o Ministério do Interior. Eles foram mortos por "homens armados que ainda não foram identificados" no distrito de Bakassi''s Isanguele, disse o ministro Marafa Hamidu Yaya aos jornalistas, enquanto os votos eram contados em todo o país.