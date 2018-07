Dois policiais são mortos em ataque no Afeganistão

"Insurgentes armados atacaram um posto policial no distrito de Khash Rod às 11 da noite, matando dois policiais, ferindo um e sequestrando outros cinco", declarou o chefe de polícia provincial, Abdul Jabar Purdeli. "Os insurgentes levaram armas, munição e todo equipamento".

Hashim Noorzai, governador do distrito de Khash Rod, disse que dois policiais, que desapareceram desde então, informaram o Taleban para que os rebeldes atacassem o posto. "Dois dos policiais eram fantoches do Taleban e tinham ligação com o grupo", disse.

O Taleban e outros insurgentes frequentemente atacam as forças do governo afegão, que de agora em diante acumularão mais responsabilidade pela segurança do país, até 2014, quando os soldados estrangeiros deixarão o Afeganistão. Mais de 130 mil soldados chefiados pelos Estados Unidos lutam no Afeganistão contra a insurgência de aproximadamente 10 anos liderada pelo Taleban. As informações são da Dow Jones.