Dois soldados afegãos são presos por ataque que matou 28 pessoas

Sultan Mahmoud, chefe do Exército na província de Helmand, onde o ataque aconteceu na noite de quarta-feira, afirmou que os soldados foram detidos nesta sexta-feira. Outros oito soldados estão sob investigação. "Ainda há a possibilidade de mais prisões", disse Mahmoud. Todos os soldados da área estão confinados até que a investigação seja concluída.

Os investigadores enviados de Cabul pelo Ministério da Defesa chegaram a capital de Helmand, Lashkar Gah, no início do dia, afirmou Dawlat Waziri, porta-voz da pasta. De acordo com investigações iniciais, soldados dispararam contra de duas direções distintas contra uma casa onde acontecia uma festa de casamento no distrito de Sangin. Oficiais da província afirmaram anteriormente que os militares feriram pelo menos 51 pessoas no ataque.

Cerca de 300 pessoas viajaram de Sangin à capital da província de Helmand, a 85 quilômetros, para protestar do lado de fora da casa do governador e exigir justiça para os mortos. As forças governamentais e os insurgentes do Taleban têm lutado na região nos últimos seis meses desde que as forças norte-americanas começaram a se retirar. Fonte: Associated Press.