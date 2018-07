Dois tremores de terra atingem Porto Rico Dois tremores de terra potentes foram registrados na madrugada deste sábado, em Porto Rico, com um intervalo de poucos minutos. Os sismos, com magnitude de 5,1 e 5,3, respectivamente, ocorreram com três minutos de diferença um do outro, depois das duas horas da manhã (horário local) em Pasaje de Mona, a oeste da ilha. Uma breve réplica de menor intensidade foi sentida posteriormente. Até o momento, não há registros de vítimas ou danos. As informações são da Associated Press.