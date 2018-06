Dois turistas morrem após avalanche no Chile

Os restos mortais do sueco Carl Andreas Fransson e do canadense Jean Phillipe Auclair foram encontrados por um helicóptero na fronteira com a Argentina durante uma operação de resgate conjunta da polícia chilena com as forças armadas.

De acordo com autoridades, Fransson e Auclair chegaram na região de Aysén, na Patagônia chilena, na terça-feira com outros turistas da Suécia. Eles caminhavam na montanha de 3.600 metros de San Lorenzo e desapareceram quando uma parede de rochas e neve desabou, levando-os a uma área no território argentino.

Os dois sobreviventes do grupo foram tratados em um hospital local e a polícia afirmou que eles forneceram informações para ajudar a encontrar os corpos.

O diretor regional do Serviço de Emergência do Chile, Sidi Bravo, afirmou que 90% das pessoas desaparecidas na área de difícil acesso não são encontradas. "Foi sorte que os encontramos e que foi possível resgatá-los", afirmou Bravo.

Os corpos serão removidos por autoridades argentinas e devem ser examinados pelo serviço de medicina legal na cidade argentina de Rio Gallegos antes de retornarem a suas casas. Fonte: Associated Press.

