Dois vulcões entram em erupção na Indonésia

O lançamento de cinzas chega a uma altitude de oito mil metros e dois mil metros, respectivamente. Autoridades locais afirmaram que alertas foram emitidos para voos e está sendo preparada a retirada de pelo menos 600 famílias.

O alerta de status do vulcão no monte Sinabung foi elevado para o segundo nível mais alto após uma erupção no início do mês, que provocou a retirada de mais de seis mil moradores que vivem perto da montanha. As atividades do vulcão continuam desde então, em algumas ocasiões com lançamento de lava em direção à base da montanha.

O Merapi, localizado na província de Jacarta, matou mais de 300 pessoas e causou a retirada de 20 mil moradores quando "despertou" em 2010.

A Indonésia está localizada na região conhecida como "Anel de Fogo" do Pacífico, com 129 vulcões ativos. Fonte: Associated Press.