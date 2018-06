Dólar cai diante do euro e da libra O dólar caiu diante do euro e da libra e teve um leve recuo frente ao iene. Traders disseram que investidores venderam para realizar lucros sobre posições "vendidas", antes da divulgação do índice de preços ao consumidor dos EUA em setembro, na quarta-feira. Analistas preveem que o índice mostre uma alta de 1,7% em relação ao mesmo mês do ano passado, abaixo da meta de 2% do Fed.