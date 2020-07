Donald Trump aparece pela primeira vez em público usando máscara

WASHINGTON - O presidente americano, Donald Trump, usou uma máscara em público pela primeira vez neste sábado, 11, cedendo à forte pressão para dar um exemplo de saúde pública enquanto a pandemia do novo coronavírus avança nos Estados Unidos.

Trump apareceu com uma máscara preta ao caminhar pelos corredores do hospital militar Walter Reed, nos arredores de Washington, onde visitou veteranos feridos, segundo imagens da emissora CNN.

O uso de máscaras nos Estados Unidos acabou se tornando uma disputa política entre apoiadores do presidente, que se recusam a colocar o acessório alegando tratar-se de uma violação inaceitável da liberdade pessoal, e aqueles que consideram a medida fundamental para evitar o avanço da pandemia. O próprio presidente nunca tinha usado máscara em público.

Nesta semana, a campanha do presidente encorajou as pessoas que fossem a seu comício que estava marcado para este sábado — que mais tarde acabou cancelado — a usarem máscara.

A equipe da campanha do presidente afirmou que dessa vez todos os participantes do comício receberiam uma máscara e seriam "fortemente encorajados a usar", além de terem fácil acesso a desinfetante para as mãos.

Os dois comícios anteriores do presidente foram criticados por não impor nem respeitar as orientações de segurança contra a disseminação da Covid-19. No comício de Tulsa, em Oklahoma, o primeiro feito por ele desde março, máscaras chegaram até ser distribuídas, mas seu uso era opcional.

Além deles, a funcionária sênior da campanha e namorada de Donald Trump Jr., Kimberly Guilfoyle, também teve resultado positivo para a doença antes do evento do último sábado no Monte Rushmore, quando Trump discursou no Dia da Independência dos EUA.