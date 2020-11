'Donald Trump está vivo e bem', afirma gerente da campanha sobre a disputa

A equipe de Donald Trump, que enfrenta um caminho estreito para a vitória na quinta-feira, 5, manteve-se firme em suas previsões de que a o republicano vencerá as eleições já na sexta-feira, e disse que provavelmente entrará com ações legais adicionais. “Donald Trump está vivo e bem”, afirmou Bill Stepien, o gerente de campanha.

O conselheiro do presidente americano, Jason Miller, disse que a campanha está criando um site para as pessoas rastrearem o que está acontecendo em termos de várias contagens em diferentes Estados e uma linha direta para denunciar alegações de fraude.

A equipe eleitoral do presidente espera ingressar com mais processos judiciais em Pensilvânia e Nevada. Miller disse esperar que medidas legais na Pensilvânia garantam acesso a cédulas que já foram apuradas no Estado.

Os oficiais da campanha disseram que se sentem bem sobre as perspectivas na Geórgia, onde a disputa se acirrou. Stepien professou otimismo, dizendo que as pessoas haviam descartado Trump prematuramente em vários momentos desde as primárias presidenciais de 2016.

Donald Trump ameaçou mais contestações judiciais sobre os resultados da eleição presidencial vários Estados. “Todos os recentes Estados reivindicados por Biden serão legalmente contestados por nós por fraude eleitoral e fraude eleitoral estadual”, tuitou Trump, sem listar Estados específicos ou exemplos das supostas fraudes.

Não surpreendentemente, a campanha de Joe Biden vê o cenário eleitoral de forma diferente. “Nossos dados mostram que Joe Biden será o próximo presidente dos Estados Unidos”, disse a gerente de campanha do democrata, Jennifer O'Malley Dillon, em uma coletiva de imprensa./NYT, Reuters