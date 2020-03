Donald Trump faz exame para coronavírus e aguarda resultado

WASHINGTON - Após dias resistindo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado, 14, que foi testado para coronavírus. Trump disse ainda que teve sua temperatura medida antes de ir à entrevista coletiva e que ela estava "totalmente normal". A Casa Branca aumentou as precauções após o contato direto e indireto de Trump com o COVID-19.

A pressão sobre Trump aumentou depois que quatro integrantes de uma comitiva brasileira que visitou os Estados Unidos no sábado passado tiveram resultado positivo para a doença. O primeiro caso confirmado foi o do secretário de Comunicação, Fabio Wajngarten, como antecipou o Estado na quinta-feira. Wajngarten estava em um jantar com Trump e o presidente Jair Bolsonaro.

Apesar disso, Trump vinha dizendo que praticamente não teve interação com Wajngarten, não apresentava nenhum sintoma da doença e que, portanto, não havia motivos para fazer os exames. Em uma foto postada em redes sociais, o secretário brasileiro posa ao lado do presidente americano com bonés confeccionados pela delegação brasileira com a frase “Make Brazil Great Again”, uma adaptação do slogan de campanha de Trump.

Na sexta-feira, outros três brasileiros que acompanharam a comitiva receberam resultados positivos para coronavírus: a advogada Karina Kufa, do Aliança pelo Brasil, partido que Bolsonaro pretende criar, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) e o encarregado de negócios do Brasil em Washington, embaixador Nestor Forster.

Além dos quatro brasileiros, o prefeito de Miami, Francis Suarez, que participou de um evento com empresários com a comitiva brasileira na manhã de segunda-feira, também teve resultado positivo para o teste do novo coronavírus, segundo o jornal Miami Herald.

Bolsonaro informou nesta sexta-feira que seu exame deu negativo, mas, segundo o Estado apurou, ele ainda deve passar por um novo exame na próxima semana. O vírus tem um tempo de incubação de 14 dias e só após esse período é possível descartar totalmente o contágio, de acordo com médicos.

Trump demorou dias para se testar, apesar de suas interações com pelo menos três pessoas que, desde então, tiveram testes com resultados positivos. Na sexta-feira ele havia dito que, provavelmente, seria testado em algum momento, mas que o médico da Casa Branca disse na sexta-feira à noite que nenhum teste era necessário porque ele não exibia sintomas.

Neste sábado, a Casa Branca informou que estava conferindo a temperatura de todos que estiverem em contato próximo com o Trump ou com o vice-presidente dos EUA, Mike Pence, incluindo repórteres presentes na coletiva deste sábado. A medida é tomada como precaução em resposta à epidemia de coronavírus, disse o porta-voz da Casa Branca Judd Deere. / COM ASSOCIATED PRESS