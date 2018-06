Donald Trump Jr. sabia que as informações sobre Hillary vinham do Kremlin, diz ‘NYT’

WASHINGTON - Donald Trump Jr., filho mais velho do presidente dos EUA, Donald Trump, tinha conhecimento de que as informações sobre a ex-candidata à presidência, Hillary Clinton, passadas por uma advogada russa com quem se reuniu durante a campanha de 2016, vinham do Kremlin, segundo publicou na segunda-feira 10 o jornal The New York Times.

De acordo com a publicação, que cita três fontes sob condição de anonimato, Rob Goldstone, o publicitário que preparou a reunião realizada no dia 9 de junho de 2016, na Trump Tower, em Nova York, enviou um e-mail antes para Trump Jr. avisando que informações sobre Hillary vinham de Moscou.

Goldstone também esclareceu no e-mail que a informação fazia parte das tentativas do Kremlin de ajudar o então candidato Donald Trump a vencer as eleições presidenciais.

Conhecedor da fonte, Trump Jr. recebeu a advogada russa Natalia Veselnitskaya, de quem supostamente pretendia obter informação comprometedora para prejudicar Hillary.

No fim de semana, o New York Times revelou a existência dessa reunião, da qual também participaram o assessor e genro do presidente Trump, Jared Kushner, e seu então diretor de campanha, Paul Manafort.

Um porta-voz da equipe de advogados de Trump afirmou que o líder republicano não sabia da reunião.

O Kremlin, por sua vez, afirmou por meio do porta-voz da presidência da Rússia, Dmitri Peskov, que não conhece Natalia e não pode "estar a par das reuniões realizadas por todos os advogados russos dentro e fora do país". / EFE