Donald Trump receberá Bolsonaro no dia 19 de março, anuncia Casa Branca

WASHINGTON - O presidente Jair Bolsonaro será recebido na Casa Branca por Donald Trump no dia 19 de março. Na pauta do encontro, além de assuntos bilaterais, estará a crise na Venezuela.

A data da reunião foi confirmada nesta sexta-feira, 8, em comunicado divulgado pela secretária de imprensa da Casa Branca, Sarah Sanders. O anúncio indicou que ambos os governantes falarão sobre "como construir um hemisfério ocidental mais próspero, seguro e democrático".

"Os líderes das duas maiores economias do hemisfério também discutirão oportunidades para a cooperação em defesa, políticas comerciais a favor do crescimento, o combate à criminalidade transnacional e a restauração da democracia na Venezuela", acrescentou o comunicado.

Trump e Bolsonaro também avaliarão o papel que Estados Unidos e Brasil desempenham no esforço por fazer chegar assistência humanitária à Venezuela. Ambos os países reconhecem Juan Guaidó como autoproclamado presidente interino venezuelano e já se manifestaram a favor da saída de Nicolás Maduro do governo.

No último dia 5 de fevereiro, o chanceler brasileiro, Ernesto Araújo, anunciou em Washington que Bolsonaro se reuniria com Trump em meados de março. A visita do governante brasileiro foi precisamente um dos temas centrais da reunião que Araújo teve naquela ocasião em Washington com o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo. \ EFE