Donald Trump visita irmão internado em estado grave

WASHINGTON - O presidente Donald Trump visitou seu irmão mais novo, Robert S. Trump, nesta sexta-feira, 14, no New York Presbyterian Hospital, em Manhattan.

Robert Trump, 72, dois anos mais novo que o presidente, está doente há meses e internado em estado grave. Ele também foi hospitalizado em junho.

“Eu tenho um irmão maravilhoso”, disse o presidente na sexta-feira, durante uma entrevista coletiva na Casa Branca. "Temos um ótimo relacionamento há muito tempo, desde o primeiro dia, muito tempo atrás, e ele está no hospital agora e espero que fique bem." O presidente acrescentou que Robert Trump estava "passando por um momento difícil".

Kayleigh McEnany, secretária de imprensa da Casa Branca, afirmou em um e-mail que “Robert é muito especial” para o presidente. Ela não explicou o motivo de Robert Trump estar no hospital.

Ao desembarcar na cidade de Nova York, Trump postou no Twitter que estava lá para visitar seu irmão, mas aproveitou para passar uma mensagem eleitoral, anexando uma entrevista que ele deu ao jornal The New York Post. “Estamos indo para Nova York no dia 3 de novembro”, tuítou o presidente. Ele ficou no hospital menos de uma hora. / NYT