Com 10 dias de antecedência, Trump vota presencialmente na Flórida

MIAMI - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, votou antecipadamente em West Palm Beach, na Flórida, na manhã deste sábado, 24. West Palm Beach é onde fica a residência legal do presidente. O republicano lançou na sexta-feira, na Flórida , um Estado-chave na corrida à Casa Branca, uma maratona de comícios para recuperar terreno frente ao democrata Joe Biden.

Leia Também Mais de 50 milhões de americanos já votaram para presidente

O presidente americano foi a uma biblioteca autorizada para votar no Estado para o qual transferiu a residência de sua cidade natal, Nova York. "Eu votei em um cara chamado Trump", ele sorriu ao sair. Quase 55 milhões de americanos já votaram antecipadamente, em uma eleição condicionada pela pandemia do coronavírus.

Apesar de estar atrás nas pesquisas, Trump segue confiante em sua expectativa de levar os 29 votos da Flórida no colégio eleitoral. Esta é a terceira vez em três semanas que o presidente - que perde espaço entre os idosos - viaja até esse Estado do sul, conhecido por ter a maior proporção de aposentados do país, com mais de 20%.

Em evento orientado ao poderoso grupo demográfico dos idosos da Flórida, Trump visitou na sexta-feira a macrocomunidade de aposentados The Villages, onde criticou Biden diante da multidão, afirmando que a única coisa que o adversário faz é falar da covid-19 para tentar "assustar as pessoas".

"Vamos terminar rapidamente com esta pandemia, com esta praga horrível", afirmou, reiterando que o vírus está sob controle, apesar do avanço registrado nos casos da doença, que já deixou mais de 223 mil mortos nos Estados Unidos.

Mais tarde, Trump voltou a recorrer ao discurso de medo e afirmou que Biden permitirá a entrada de hordas de imigrantes irregulares, incluindo "criminosos e estupradores, assassinos". "Joe Biden se importa mais com os imigrantes irregulares do que com os idosos que são cidadãos."/AFP