Dow Chemical e Aramco assinam acordo de US$ 20 bi A norte-americana Dow Chemical Co. e a estatal Saudi Arabian Oil Co. (Aramco) informaram hoje terem assinado um acordo para construir uma das maiores indústrias químicas da Arábia Saudita. O complexo, orçado em US$ 20 bilhões, deve começar a produzir em 2015. Ambas as empresas formarão uma joint venture (associação), a Sadara Chemical Co., que será proprietária do complexo a ser construído no deserto saudita, na cidade industrial de Jubail, e que deverá gerar receita de US$ 10 bilhões ao ano nos anos seguintes à sua conclusão. As empresas irão investir juntas US$ 12 bilhões no projeto e parte da Sadara será vendida a investidores numa oferta pública a ser realizada em 2013 ou 2014.