Droga sul-americana financia jihadistas

A droga que sai do Brasil em direção à Europa é um dos principais pilares do financiamento de jihadistas e terroristas na África. Documentos da ONU obtidos pelo Estado com exclusividade mostram que 15% de cada 50 gastos na Europa com cocaína terminam com os jihadistas que controlam um 'pedágio' na região do Sahel.

Por décadas, a droga que saia da Colômbia era embarcada diretamente para a Europa, em navios ou aviões que chegavam à Espanha e Portugal. Mas desde que esses governos passaram a implementar um controle maior sobre as cargas e reforçar as fronteiras marítimas, o narcotráfico foi obrigado a buscar novas rotas. Segundo a Interpol, a rota da droga passa, pelo menos desde 2007, pelos portos brasileiros, com a droga colombiana. Santos e os portos do Nordeste seriam os mais utilizados. Em 2009, por exemplo, cerca de 10% de toda a droga que chegou à Europa de navio e 40% da que chegou à França usou o Brasil como rota, segundo o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC). A caminho da Europa, porém, essa droga passaria pelo Norte da África e, lá, encontraria grupos dispostos a fazer a intermediação.

Entre os traficantes, a rota é conhecida como "Rodovia 10", numa referência ao paralelo 10. Se aos cartéis cabe fazer com que a droga chegue à costa oeste da África, cada vez mais cabe aos movimentos jihadistas que controlam a região a responsabilidade de garantir que os carregamentos transitem por terra - normalmente em pick-ups - até a costa do Mediterrâneo. A relação entre a droga sul-americana e o jihadismo é confirmada tanto pela Interpol quanto pela agência antidroga dos EUA, a DEA. A rota acabou colocando lado a lado improváveis parceiros. Segundo Michael Braun, ex-agente da DEA, cartéis sul-americanos passaram a pagar milhões aos islâmicos para garantir a passagem. Abdelmalek Sayeh, que foi o diretor do Escritório Nacional Argelino para a Luta contra a Droga, também confirmou a relação. Segundo ele, a droga hoje deixa "milhões de dólares para a Al-Qaeda". Para o Centro Africano de Estudos e Pesquisa sobre o Terrorismo, o que permitiu essa relação foi a ausência do controle do Estado sobre vastas áreas do território africano. Uma vez na Costa Oeste africana, a droga passa pelo Mali, Marrocos, Argélia e Líbia, de onde viaja para a Europa. Aviões que decolam de pistas clandestinas na Amazônia também viajam até a costa africana. A conexão é conhecida como "Air Cocaine".

Os lucros da droga chegam ao ponto de criar cenas inusitadas. Funcionários da ONU no Mali confirmaram ao Estado que basta sobrevoar o deserto ao norte do país para encontrar dezenas de aviões abandonados. São com esses jatos que a droga é levada até a região.