Drone americano mata 4 supostos membros da Al Qaeda no Iêmen

SANA - Um avião não tripulado dos Estados Unidos matou na noite de sábado, 29, quatro supostos membros do grupo terrorista Al Qaeda em um ataque no centro do Iêmen, informaram fontes de segurança.

Segundo as fontes, o drone lançou três mísseis contra uma picape em Juba, uma região montanhosa situada entre a província de Maareb e Al Baida.

A identidade das quatro pessoas que viajavam no carro está sendo investigada, segundo a fonte, já que seus corpos ficaram totalmente queimados.

No sábado, outros três supostos membros da organização Al Qaeda morreram em outro bombardeio realizado por um avião não tripulado americano na província de Shebua, no sul do Iêmen. / EFE