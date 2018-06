Drone não identificado caiu em ilha sul-coreana, diz governo de Seul

Foto: Yonhap/Reuters - drone cai em ilha sul-coreana

SEUL - Um drone de procedência não identificada caiu na ilha sul-coreana Baengnyeong, perto de uma área disputada pelas Coreias do Norte e do Sul, informou nesta terça-feira, 1, uma fonte do Ministério da Defesa de Seul.

Militares sul-coreanos tentam identificar a procedência do drone e investigam qualquer ligação com operações de Pyongyang.

O drone caiu na ilha na segunda-feira, mesmo dia em que a Coreia do Norte lançou uma série de projéteis que caíram em águas da Coreia do Sul durante mais um exercício militar. Durante o exercício, os norte-coreanos dispararam mais de 500 tiros de artilharia. Os sul-coreanos revidaram com outros 300 disparos, segundo o Ministério da Defesa.

A agência Yonhap News, citando uma fonte do governo de Seul que não quis se identificar, afirmou que o drone media entre 2 e 3 metros de comprimento e possuía uma câmera de vídeo./ REUTERS