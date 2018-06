Drones matam 12 membros da al-Qaeda no Iêmen

O primeiro ataque de aviões não tripulados, também conhecidos como drones, atingiu um carro que transportava militantes suspeitos no distrito de Wadi Ubaidah, cerca de 175 quilômetros a leste de Sanaa. De acordo com um oficial de segurança, o ataque causou 6 mortes. O segundo atentado matou três supostos militantes na região de al-Ayoon, na província de Hadramawt, província localizada no sul do país. O terceiro ataque também ocorreu na província de Hadramawt, e deixou outras três pessoas mortas. Eles eram sipostos militantes na região de al-Qutn.

Todos os ataques aéreos foram em direção a automóveis. Os atentados com drones fazem parte da rotina do país desde 27 de julho. Até agora, eles têm se concentrado em áreas montanhosas remotas, onde os cinco principais líderes da al-Qaeda teriam se refugiado. Fonte: Associated Press.